Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar impliqué dans un énorme recrutement ?

Publié le 14 décembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Ciblé par le PSG pour l’été prochain alors qu’il arrivera au terme de son contrat avec l’OL, Memphis Depay jouit d’une relation très privilégiée avec Neymar. De quoi faciliter son arrivée dans la capitale ?

Passé tout proche d’un transfert au FC Barcelone l’été dernier alors qu’il faisait partie des grandes priorités offensives de Ronald Koeman, Memphis Depay est finalement resté à l’OL pour sa dernière année de contrat. Trois option s’offrent donc à l’attaquant néerlandais pour son avenir : une vente au mois de janvier, une prolongation de contrat in extremis à l’OL ou bien un départ libre en fin de saison. Selon les informations révélées par Le Parisien , le PSG serait entré dans la danse et envisagerait d’attirer gratuitement Depay l’été prochain. Et pour se faire, le club francilien aurait un argument de tout premier choix…

Neymar décisif pour Memphis Depay ?

En effet, Le Parisien rappelle dans ses colonnes du jour la proximité entre Neymar et Memphis Depay, faisant notamment référence à la présence de l’attaquant de l’OL à l’occasion de la grosse soirée d’anniversaire organisée par la star du PSG en février dernier, au Yoyo. Les excellents rapports entre les deux attaquants pourrait donc jouer en faveur du PSG au moment d’ouvrir les négociations avec Depay, et Neymar pourrait donc permettre de rafler la mise.