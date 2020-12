Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi Messi pourrait bien signer au PSG

Publié le 13 décembre 2020 à 23h15 par A.D.

Alors que Neymar a clairement fait savoir qu'il voulait jouer avec lui la saison prochaine, Lionel Messi pourrait quitter le Barça et rejoindre le PSG. Interrogé sur le sujet, Nenê et Fred ont expliqué qu'ils espéraient voir ce dossier se concrétiser.

Comme l'a affirmé Neymar, il veut jouer avec Lionel Messi la saison prochaine. « J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Où est-ce que je le mettrais ? A ma place, je sors moi, il n'y a pas de problèmes. Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble » , a-t-il confié à ESPN après la dernière victoire contre Manchester United. Alors que cette sortie a eu l'effet d'une bombe, Nenê et Fred - coéquipiers à Fluminense et anciens du PSG et de l'OL - se sont enflammés sur un possible départ de Lionel Messi au PSG lors d'une interview croisée accordée à l'émission Téléfoot .

«Ce sera magnifique de voir Messi avec Mbappé et Neymar aussi»