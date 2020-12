Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’annonce fracassante du vestiaire du Barça sur le feuilleton Messi !

Publié le 13 décembre 2020 à 11h00 par Th.B. mis à jour le 13 décembre 2020 à 11h02

Sous contrat jusqu’en juin prochain au FC Barcelone, Lionel Messi devrait quitter son club de toujours pour signer le dernier gros contrat de sa carrière ailleurs selon une source proche du vestiaire catalan.

Avant que Neymar n’incite Lionel Messi à le rejoindre au PSG la semaine dernière, l’avenir du capitaine du FC Barcelone s’écrivait déjà loin du club blaugrana. En effet, la légende vivante du Barça se trouve dans l’ultime année de son contrat et se dirigeait jusque-là vers un départ à Manchester City où il retrouverait Pep Guardiola, son ancien entraîneur, bien que la plupart des candidats à la présidence font de sa continuité au FC Barcelone une véritable priorité. Déjà sur le départ cet été via l’envoi d’un burofax à son ancienne direction, Messi devrait partir à la fin de la saison. C’est du moins le ressenti du vestiaire du FC Barcelone.

« Tout indique qu’il va partir »