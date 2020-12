Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, City... Nouvelle annonce de taille pour l'avenir de Messi !

Publié le 13 décembre 2020 à 7h30 par H.G.

Tandis que Lionel Messi arrivera au terme de son contrat au FC Barcelone en juin 2021, Joan Laporta conseille à l’international argentin d’attendre le résultat de l’élection présidentielle prévue le 24 janvier prochain avant de s'engager dans un autre club, à l'instar du PSG ou de Manchester City.

Bien qu’il soit resté au FC Barcelone cet été alors qu’il souhaitait s’en aller, le feuilleton entourant l’avenir de Lionel Messi est encore loin d’être arrivé à son terme. En effet, l’international argentin honore actuellement la dernière année de son contrat au Barça et se dirige donc tout droit vers un départ libre le 30 juin prochain. Pour l’heure, les négociations dans l’optique d’une prolongation n’auraient pas repris, et ce depuis que l’Argentin les a lui-même interrompues à la fin du printemps dernier. L’avenir de Lionel Messi s’écrit donc plus que jamais en pointillés au FC Barcelone, chose qui pourrait profiter au PSG, qui envisagerait la possibilité de l’attirer librement l’été prochain. Cela ne manquerait pas de ravir Neymar, qui a dernièrement affirmé qu’il souhaitait par-dessus tout être de nouveau associé à celui qu’on surnomme La Pulga . Le danger est donc bien réel pour le FC Barcelone avec Lionel Messi, chose qui a conduit Joan Laporta à adresser un conseil au natif de Rosario. En effet, à l’occasion d’un entretien accordé au média catalan ARA , le candidat à la succession de Josep Maria Bartomeu a enjoint le sextuple lauréat du Ballon d’Or à attendre le résultat de l’élection prévue le 24 janvier avant de prendre une décision sur la suite de sa carrière, même s’il ne ferait pas de son éventuel départ une fatalité pour autant.

« Si j’étais Lionel Messi, j’attendrais »