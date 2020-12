Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Barcelone, on craint le Qatar pour Lionel Messi !

Publié le 13 décembre 2020 à 5h00 par T.M.

Depuis l’annonce de Neymar, une arrivée de Lionel Messi au PSG fait de plus en plus parler. Une menace qu’on prend très au sérieux à Barcelone.

Entre 2013 et 2017, Neymar et Lionel Messi ont formé un incroyable duo au FC Barcelone. Une association qui a fait des étincelles et les deux joueurs ont également noué une relation très proche en dehors des terrains. Toutefois, ce duo s’est brisé suite au départ du Brésilien pour le PSG. Le Parisien semble néanmoins être nostalgique. En effet, il y a quelques jours, Neymar a lâché une grande bombe, confiant son désir de rapidement rejouer avec Messi. Il n’en fallait pas plus pour imaginer les deux amis se retrouver notamment sous le maillot du PSG la saison prochaine.

Le Qatar fait peur !