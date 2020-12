Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un départ est quasiment bouclé !

Publié le 13 décembre 2020 à 3h30 par A.M.

Prêté à Sassuolo avec option d'achat, Maxime Lopez a de grandes chances d'y être transféré définitivement comme l'explique Giovanni Rossi, directeur sportif du club italien.

Dans les dernières heures du mercato, Maxime Lopez a été prêté à Sassuolo. Un choix que le joueur formé à l'OM ne regrette pas comme l'expliquait son frère, Julien. « Il revit. Il reprend du plaisir à jouer au foot, à l'entrainement, avec un coach qui aime le ballon (Roberto De Zerbi, ndlr). Ca repart de derrière, à une ou deux touches. Et il n'y avait plus de concurrence à l'OM », confiait-il. Et visiblement, un transfert définitif est très bien engagé comme le révèle Giovanni Rossi, directeur sportif de Sassuolo.

«Une obligation à partir de 20 matches ? Oui oui...»