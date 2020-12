Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le retour de Xavi au Barça est déjà programmé !

Publié le 13 décembre 2020 à 0h30 par H.G.

Alors que Xavi est fréquemment annoncé vers un retour au FC Barcelone, Joan Laporta a ouvert la porte à ce come-back de l’ancien milieu dans son club de toujours.

Formé au club et joueur de l’équipe première de 1998 à 2015, Xavi a marqué l’histoire du FC Barcelone et apparaît sans conteste comme l’une des légendes du club catalan. Ainsi, il est fréquemment annoncé que l’ancien milieu de terrain pourrait faire son retour au Barça, et ce tout particulièrement dans un costume d’entraîneur. Cette possibilité avait déjà été envisagée l’hiver dernier par Josep Maria Bartomeu, qui voulait lui confier les rênes de l’équipe première après le départ d’Ernesto Valverde. Seulement voilà, à l’époque, Xavi avait préféré décliner la proposition pour rester à Al-Sadd, au Qatar.

« Xavi de retour ? Ce sera certainement le cas »