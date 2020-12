Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle menace colossale dans le dossier Thauvin ?

Publié le 13 décembre 2020 à 10h30 par A.D.

Alors que Florian Thauvin sera en fin de contrat le 30 juin, le Milan AC lui aurait proposé un contrat de quatre saisons d'environ 3M€ annuels. En plus des Rossoneri, le FC Séville aurait également formulé une offre à l'attaquant de l'OM.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Florian Thauvin serait de plus en plus incertain. Lié à l'OM jusqu'au 30 juin, l'international français serait encore loin d'une prolongation. Dans cette optique, le Milan AC jouerait son va-tout pour récupérer Florian Thauvin à la fin de la saison. D'après les dernières indiscrétions de Calciomercato.com , les Rossoneri auraient soumis une offre de contrat de quatre saisons à l'attaquant de l'OM. Un bail à hauteur de 3M€ annuels. Et malheureusement pour le club phocéen, le Milan AC ne serait pas le seul club à avoir dégainé pour Florian Thauvin.

Une offre du FC Séville pour Florian Thauvin ?