Mercato - ASSE : Vers un coup de tonnerre pour cette recrue de Puel ?

Publié le 13 décembre 2020 à 21h30 par La rédaction

Arrivé dans les dernières heures du mercato pour renforcer la défense centrale de l’ASSE, Panagiotis Retsos enchaîne les soucis physiques. Le club réfléchirait déjà à interrompre le prêt du joueur du Bayer Leverkusen.

Orphelin de William Saliba, reparti à Arsenal, et de Wesley Fofana, vendu à prix d’or à Leicester, l’AS Saint-Étienne devait enrôler un renfort en défense centrale. Un besoin que devait combler Panagiotis Retsos, prêté avec option d’achat par le Bayer Leverkusen. Mais le central grec, arrivé dans les dernières heures du mercato, n’a participé jusqu’à présent qu’à deux rencontres de Ligue 1. Tiraillé par une pubalgie depuis plusieurs semaines, le joueur de 22 ans n’offre finalement que peu de solutions à Claude Puel, qui ferait des pieds et des mains pour récupérer William Saliba en janvier.

Retour à l’envoyeur pour Retsos ?