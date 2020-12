Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Aulas pourrait faire une fleur à Leonardo pour Aouar !

Publié le 13 décembre 2020 à 20h45 par A.D.

Leonardo songerait toujours à recruter Houssem Aouar. Toutefois, le directeur sportif du PSG ne serait pas le favori pour boucler cette opération parce qu'il serait concentré sur les prolongations de Kylian Mbappé et de Neymar. De son côté, Jean-Michel Aulas ne serait pas emballé par l'idée de vendre à un concurrent direct en Ligue 1, mais il ne devrait pas bloquer un départ vers le PSG si Nasser Al-Khelaïfi lui offrait ce qu'il demande.

Leonardo et le PSG n'auraient pas fait une croix sur Houssem Aouar. Lors du dernier mercato estival, le club parisien aurait souhaité s'attacher les services du milieu offensif de l'OL, sans succès. Malgré tout, Leonardo ne perdrait pas espoir et compterait toujours arracher Houssem Aouar à Jean-Michel Aulas. Toutefois, pour faire plier le président de l'OL, le directeur sportif du PSG devra payer le prix fort. Avant le coronavirus et la crise financière, Jean-Michel Aulas aurait voulu récupérer 60M€ pour le transfert de Houssem Aouar, mais il serait conscient qu'encaisser une telle somme serait aujourd'hui compliqué, comme l'a précisé Le Parisien .

Aulas prêt à offrir Aouar au PSG ?