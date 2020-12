Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Gérard Lopez prévient l'OM et l'OL pour Christophe Galtier !

Publié le 13 décembre 2020 à 20h30 par H.G. mis à jour le 13 décembre 2020 à 20h33

Alors qu’il est parfois annoncé que Christophe Galtier pourrait quitter le LOSC, quelque peu lassé de la situation délicate en interne, Gérard Lopez a tenu à rassurer tout le monde ce dimanche.

Arrivé au LOSC en 2017, Christophe Galtier n’a pas mis longtemps à faire l’unanimité parmi les observateurs du club nordiste. Désormais, l’ancien technicien de l’AS Saint-Etienne est considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs français. Cependant, le coach de 54 ans est malgré tout parfois annoncé sur le départ, et ce malgré son contrat le liant à Lille jusqu’en 2022. La situation délicate en coulisses, avec les tensions entre Marc Ingla et Luis Campos, pourrait en effet pousser Christophe Galtier à aller voir ailleurs alors que l’OL et l’OM seraient intéressés par la perspective de lui confier les rênes de leur équipe.

« Toute équipe à succès a un coach à succès »

Cependant, ce dimanche, Gérard Lopez a tenu à rassurer les observateurs du LOSC. En effet, au micro de Canal + , le président des Dogues a affiché tout son soutien à l’égard de Christophe Galtier, et ce malgré la situation délicate du club en coulisses. « Toute équipe à succès a un coach à succès ! Christophe s'est très bien intégré dans le projet, le projet n'est pas fait pour tous les entraîneurs non plus. Mais pour un entraîneur qui accepte de gérer des jeunes joueurs. Il doit accepter que ça change de temps en temps. Je pense que le fait qu'il ait accepté et qu'il soit capable de travailler avec ce groupe fait de lui un entraîneur très apprécié », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par FootMercato .

« J'aime bien le statu quo quand il marche »

Une marque de soutien clair de la part de Gérard Lopez, visant sans doute à le rassurer au regard de la situation plus agitée dans les bureaux du LOSC que sur le terrain, où Lille parvient à tenir la cadence du PSG en haut du classement de Ligue 1. Cependant, le président des Dogues ne s’est pas arrêté en si bon chemin et a ensuite évoqué l’avenir de Christopher Galtier, qui avait quelque peu témoigné son agacement quant à la situation en interne dernièrement. « Je vous le répète, et vous pouvez lui poser la question, Christophe n'a pas besoin d'un journal pour me parler, et si jamais c'était le message qu'il avait voulu passer, je l'aurais su avant l'article. Donc ce n'est pas du tout dans cette optique-là que nous sommes. J'aime bien le statu quo quand il marche donc je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas ce qu'il faut au moment donné », a ajouté Gérard Lopez.

« Christophe est très content d’être entraîneur »