Mercato - PSG : Cette nouvelle sortie forte sur l'avenir de Neymar !

Publié le 13 décembre 2020 à 19h45 par A.D.

En fin de contrat en juin 2022, Neymar discuterait avec la direction du PSG pour prolonger. Ancien du club de la capitale, Nenê a pris position sur l'avenir de son compatriote.

Lors du mercato estival 2017, le PSG a frappé très très fort avec les recrutements de Neymar (222M€) et de Kylian Mbappé (prêt avec option d'achat de 180M€). Arrivées le même été, les deux stars parisiennes sont engagées avec le club de la capitale jusqu'au 30 juin 2022. Pour ne pas voir Neymar et/ou Kylian Mbappé partir dans un avenir proche, Leonardo aurait débuté les négociations avec eux pour les prolonger au plus vite. Et comme l'a fait savoir Marco Verratti ce dimanche, un accord pourrait être trouvé très bientôt. « Si je demande à Mbappé et Neymar de rester à Paris avec moi ? (Rires) Ça je peux pas dire, mais bien sûr que je demande tous les jours. On est très proches et parfois quand c’est l’heure de la douche je dis « allez Kylian, t’as signé, t’as signé ? ». Je suis toujours un peu inquiet, mais, je sais que ce sont des joueurs qui veulent grandir et je pense qu’ils ne vont pas tarder à trouver un accord. Parce que les deux sont heureux ici, ils sont jeunes, ils font partie de l’une des meilleures équipes du monde. Parce qu’à la fin, en vérité, je pense pas qu’il y a vraiment des équipes meilleures que nous. On peut écrire l’histoire en gagnant cette première Champions League » , a précisé le milieu de terrain du PSG lors d'un entretien accordé à l'émission Téléfoot .

«Je pense qu’il va rester»