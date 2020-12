Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'opération Depay facilitée par... Neymar ?

Publié le 13 décembre 2020 à 12h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Memphis Depay susciterait l'intérêt du PSG. Proche du capitaine de l'OL, Neymar pourrait lui réserver un bel accueil s'il venait à le rejoindre à Paris.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Memphis Depay serait dans le viseur du FC Barcelone depuis de longues semaines. En effet, le Barça aurait tenté de récupérer le numéro 10 et capitaine de l'OL lors du dernier mercato estival, sans succès. Malgré son échec à trouver un terrain d'entente avec Jean-Michel Aulas cet été, le club emmené par Ronald Koeman serait toujours sur les traces de Memphis Depay et pourrait retenter sa chance en 2021. Toutefois, le FC Barcelone devrait se frotter au PSG sur ce dossier. D'après les indiscrétions du Parisien , Leonardo serait prêt à profiter de la situation contractuelle de Memphis Depay pour le chiper à l'OL. Et Neymar pourrait lui apporter une aide précieuse.

Déjà une belle complicité entre Neymar et Depay ?