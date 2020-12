Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel international français Leonardo doit-il absolument recruter ?

Publié le 14 décembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Ces derniers jours, plusieurs internationaux français ont été annoncés dans le viseur du PSG. Mais selon vous, sur quel joueur de Didier Deschamps le club de la capitale doit-il absolument se positionner ?

Malgré la crise sanitaire qui bouleverse toujours le monde du football, Leonardo s’attaque à plusieurs dossiers brulants. Le directeur sportif du PSG cherche notamment à trouver un accord avec Neymar et Kylian Mbappé pour la prolongation de leur contrat, mais cela ne l’empêcherait pas de suivre avec attention la situation de plusieurs autres joueurs. Outre le cas Messi qui fait beaucoup parler, le PSG serait également à l’affût sur Paul Pogba, annoncé sur le départ de Manchester United par son agent, Mino Raiola. Le club parisien pourrait ainsi avoir l’occasion de réaliser un gros coup avec l’une des stars de l’équipe de France, mais Pogba n’est pas l’unique Bleu pisté par le PSG.

Aouar, Camavinga, Pogba… Sur quel Bleu le PSG doit-il se positionner ?