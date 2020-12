Foot - Mercato - Milan AC

Mercato : La grosse annonce de Raiola sur l'avenir de Zlatan Ibrahimovic !

Publié le 14 décembre 2020 à 19h50 par La rédaction mis à jour le 14 décembre 2020 à 19h52

Actuellement blessé et arrivant en fin de contrat avec l'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Toutefois, pour Mino Raiola, son agent, le Suédois a encore largement le niveau pour jouer au plus haut niveau pendant quelques années...