Mercato - PSG : Thiago Silva ouvre déjà la porte à un retour à Paris !

Publié le 14 décembre 2020 à 12h15 par B.C.

Alors qu’il vient de rejoindre Chelsea, Thiago Silva n’oublie pas le PSG. Après sa carrière de joueur, le défenseur brésilien pourrait entamer une carrière d’entraîneur, possiblement dans la capitale.

Entre Thiago Silva et le PSG, l’histoire d’amour a pris fin cet été, non sans regrets. En effet, le défenseur central parisien a quitté la capitale à l’issue de son bail sans pour autant faire ses adieux aux supporters du PSG en raison de la crise du Covid-19. De plus, le départ de l’international brésilien s’est fait brutalement puisque Leonardo avait annoncé avant le Final 8 de la Ligue des champions que le joueur n’allait pas être prolongé, avant de faire volte-face à la fin du mois d’août. Thiago Silva avait toutefois donné son accord à Chelsea, et regrette aujourd'hui l’attitude de son ancienne direction. « J’ai fait huit ans là-bas et ils n'ont pris en compte que trois matchs pour changer d'idée. Tout ce que j'ai fait avant ne servait à rien. C'est triste de prendre une décision comme ça, mais c'est le foot », a-t-il notamment confié dans le CFC ce dimanche. Pour autant, Thiago Silva n’oublie pas le PSG.

« Je pense que je continuerai comme entraîneur après ma carrière, peut-être à Chelsea, à Paris ou au Milan »