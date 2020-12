Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse opération se précise pour janvier !

Publié le 14 décembre 2020 à 7h45 par La rédaction

Dans une impasse totale à l’Inter Milan, Christian Eriksen pourrait prendre la direction du PSG en janvier. En marge de la victoire de ses joueurs ce dimanche, Antonio Conte a réclamé un allègement de son effectif à ses dirigeants.

Moins d’un an après son arrivée en Lombardie, Christian Eriksen semble plus que jamais proche d’un nouveau départ. Le Danois n’a jamais trouvé sa place à l’Inter Milan, et peine à glaner du temps de jeu sous les ordres d’Antonio Conte. Désormais, la direction du club italien semble ouverte à une sortie du meneur de jeu, et ce dès janvier. Le joueur pourrait prendre la route du PSG qui aurait manifesté son intérêt. Mais le club de la capitale devra tirer son épingle du jeu au milieu d’autres prétendants, alors que la tendance serait à un échange de la part de l’Inter Milan.

« Certains joueurs peuvent partir »