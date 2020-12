Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Real Madrid, PSG... L'annonce fracassante de ce crack sur son avenir !

Publié le 14 décembre 2020 à 12h00 par A.M.

Annoncé dans le viseur de nombreux clubs européens, Dominik Szoboszlai a confirmé qu'il quitterait Salzbourg cet hiver. Reste désormais à savoir pour rejoindre quelle destination.

S'il y a bien un joueur qui affole le marché c'est lui. Auteur d'une première partie de saison éblouissante avec le RB Salzbourg, Dominik Szoboszlai est en effet très suivi et pourrait partir durant le mercato d'hiver. Le Real Madrid, le Milan AC, Arsenal, le RB Leipzig ou encore le PSG sont sur les rangs pour récupérer l'international hongrois qui sera l'animation du marché des transferts durant le mois de janvier. Et clairement, ce feuilleton s'accélère.

Szoboszlai annonce son départ !