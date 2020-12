Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle annonce forte du Barça sur l'avenir de Koeman !

Publié le 14 décembre 2020 à 20h00 par D.M.

Président par intérim du FC Barcelone, Carles Tusquets a été interrogé sur l’avenir de Ronald Koeman après la victoire douloureuse de l'équipe catalane face à Levante.

Arrivé cet été au FC Barcelone, Ronald Koeman est de plus en plus contesté. Ce dimanche, son équipe a vaincu Levante en championnat (1-0), mais la manière n’était pas au rendez-vous. Après la rencontre, le technicien a reconnu que ses joueurs manquaient de confiance : « On manque encore un peu de confiance en nous, en notre jeu, mais on a eu beaucoup d'occasions, et je n'ai rien à redire sur l'attitude des joueurs sur ce match. » Même s’il a obtenu les trois points, le FC Barcelone pointe à la huitième place au classement à neuf points du leader, la Real Sociedad et les interrogations sur Ronald Koeman commencent à apparaitre.

Koeman garde la confiance de ses dirigeants