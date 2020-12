Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas affiche un énorme souhait avec Cuisance et Balerdi !

Publié le 14 décembre 2020 à 16h45 par La rédaction

Venus renforcer les rangs de l’Olympique de Marseille cet été, Leonardo Balerdi et Mickaël Cuisance disposent d’une option d’achat. André Villas-Boas compte bien compter conserver ses deux joueurs la saison prochaine.

Cet été, l’Olympique de Marseille a réussi à se renforcer en dépit de ses limites financières. Les Phocéens ont enregistré les arrivées de Pape Gueye, Yuto Nagatomo, Luis Henrique, Leonardo Balerdi et Mickaël Cuisance. Ces deux derniers, arrivées en provenances respectivement du Borussia Dortmund et du Bayern Munich ont globalement réussi leur acclimatation à l’effectif de l’OM. Si les deux joueurs sont seulement prêtés, ils disposent chacun d’une option d’achat, et leur avenir sera forcément abordé cet été.

Villas-Boas veut conserver Cuisance et Balerdi