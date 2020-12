Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt prêt à investir cet hiver ? Villas-Boas répond !

Publié le 14 décembre 2020 à 14h15 par G.d.S.S.

Selon les dernières tendances, Frank McCourt envisagerait avant tout de vente avant de se projeter sur de nouvelles dépenses pour le recrutement à l’OM. Et André Villas-Boas a apporté quelques précisions à ce sujet.

Comme l’a récemment révélé L’Equipe, Frank McCourt ne serait absolument pas satisfait de l’état actuelle des finances de l’OM, et le propriétaire américain du club phocéen aurait ordonné à la direction sportive de se projeter avant tout sur des ventes pour les prochaines périodes de mercato. Mais en dépit de cette situation, l’OM pourra-t-il espérer un ou plusieurs renforts cet hiver ? André Villas-Boas, interrogé en conférence de presse ce lundi, s’est confié sur le sujet.

« McCourt est disponible si on présente bien les choses »