Foot - Mercato - Bordeaux

EXCLU - Mercato - Bordeaux : Paul Baysse tenté par un départ ?

Publié le 14 décembre 2020 à 13h10 par Alexis Bernard

Paul Baysse fait partie des nombreux joueurs en fin de contrat du côté de Bordeaux. Faute d’avoir reçu une proposition, le défenseur envisage un avenir loin de la Gironde, en France comme à l’étranger.

Auteur d’un très bon début de saison avec Bordeaux, Paul Baysse suscite des intérêts. Et d’autant plus avec son statut de joueur en fin de contrat, qui offre la possibilité aux clubs intéressés de pouvoir le récupérer libre à l’issue de la saison. D’après nos sources, plusieurs contacts ont déjà eu lieu ces dernières semaines à ce sujet. Des écuries françaises sont positionnées. A l’étranger aussi, on pense à Paul Baysse.

Bordeaux ne lui a rien proposé…

A l’heure où nous écrivons ces lignes, Paul Baysse n’a pas reçu la moindre proposition de la part des Girondins de Bordeaux. Les dirigeants ont un vaste de chantier à mener sur les prolongations de contrat (voici nos dernière informations sur le dossier Nicolas De Préville, sur le départ) mais rien à se mettre sous la dent, pour le moment, pour Paul Baysse. Suffisant pour lui donner envie de partir ? S’il n’a pas acté de décision ferme, l’idée fait de plus en plus son chemin…