Mercato - PSG : Leonardo pourrait dépouiller l’OL !

Publié le 14 décembre 2020 à 3h45 par A.M.

Intéressé depuis longtemps par Houssem Aouar, le PSG réfléchirait également à la possibilité de recruter Memphis Depay, dont le contrat à l'OL prend fin en juin prochain.

Comme révélé par le10sport.com en début d'année, le PSG apprécie grandement le profil d'Houssem Aouar. Une information confirmée par Thomas Tuchel samedi en conférence de presse : « Aouar pourrait-il jouer pour le PSG ? Vous savez bien qu’on a beaucoup de respect pour les clubs et les joueurs. On ne parle pas d’autres joueurs. Aouar est un jouer clé pour l’OL et un joueur important pour la France. C’est logique qu’il peut jouer pour beaucoup d’équipes et même toutes les équipes du monde. Il est assez talentueux. Il est jeune et très fort. Il est décisif pour l’OL . » Et visiblement, le PSG semble bien décidé à aller piocher du côté de l'OL.

Le PSG ne lâche pas Aouar... et pense à Depay !