Mercato - ASSE : Claude Puel se rapproche de son but…

14 décembre 2020

En manque de temps de jeu à Arsenal, William Saliba pourrait être prêté cet hiver comme l’entraîneur des Gunners l’a souligné. L’ASSE est prévenue.

Pour renforcer le secteur défensif de l’ASSE lors du mercato hivernal, Claude Puel aurait coché le nom de plusieurs profils dans sa short-list. L’entraîneur des Verts qui est également un membre du directoire stéphanois, pourrait bien se laisser tenter par un retour de William Saliba qui n’a pas joué la moindre minute à Arsenal cette saison. Un prêt serait susceptible de se concrétiser dans les prochaines semaines. Une option que l’entraîneur d’Arsenal n’écarte absolument pas.

Artera assure songer à un prêt de Saliba cet hiver