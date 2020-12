Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Raiola, Marco Verratti rassure Leonardo !

Publié le 14 décembre 2020 à 4h30 par T.M.

Arrivé au PSG en 2012, Marco Verratti est aujourd’hui un joueur essentiel pour le club de la capitale. Et celle belle histoire ne devrait pas s’arrêter de sitôt.

En 2012, Leonardo avait surpris tout le monde en allant chercher Marco Verratti en Serie B, à Pescara. Mais aujourd’hui, force est de constater que le directeur sportif parisien a eu le nez creux. En effet, au fil des saisons, l’Italien s’est imposé comme le chouchou du Parc des Princes et l’un des joueurs essentiels pour le PSG. Aujourd’hui, il existe clairement un PSG avec et sans Verratti. Et alors que le joueur de Thomas Tuchel est sous contrat jusqu’en 2024, un départ ne semble clairement pas être d’actualité. Dernièrement, Mino Raiola, agent de Marco Verratti, avait assuré : « Verratti est très heureux à Paris et le propriétaire du PSG l’aime. Difficile de le voir un jour rejoindre la Serie A. Après si Verratti décide de partir il partira. Mais ce n'est pas le cas actuellement ».

« Je suis amoureux de ce club »