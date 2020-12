Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le coup de gueule de Pogba qui relance tout sur son avenir !

Publié le 14 décembre 2020 à 3h15 par A.M.

Quelques jours après la bombe lâchée par Mino Raiola, Paul Pogba a décidé de mettre les choses au clair concernant son avenir et sa relation avec son agent.

Il y a quelques jours, Mino Raiola a fait une énorme annonce sur l'avenir de Paul Pogba dans les colonnes de Tuttosport : « Il ne sert à rien de tourner autour du pot. Il vaut mieux parler clairement, regarder devant soi et ne pas perdre de temps à chercher des coupables. À Manchester United, Paul est malheureux, il ne peut plus s'exprimer comme il le voudrait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, il doit changer d'air. Il a un contrat qui expirera dans un an et demi, à l'été 2022, mais je pense que la meilleure solution pour les parties est la vente lors du prochain mercato. » Et le Champion du monde, au cœur d'un tempête médiatique depuis la sortie de son agent, a tenu à mettre les choses au clair.

Pogba sort du silence