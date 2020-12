Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola sait où il va avec Pogba...

Publié le 12 décembre 2020 à 23h15 par A.C.

Mino Raiola semble avoir un plan clair pour Paul Pogba, dont l’aventure à Manchester United semble être proche de la fin.

Cette semaine, Mino Raiola est revenu sur le devant de la scène. Lors d’un long entretien accordé à Tuttosport , l’agent italo-néerlandais a évoqué l’avenir de plusieurs de ses protégés... et notamment Paul Pogba. C’est simple, pour Raiola le Français doit quitter Manchester United le plus tôt possible. Le Paris Saint-Germain est cité parmi les club susceptibles d’accueillir Pogba, avec notamment le Real Madrid et la Juventus, où il a joué jusqu’en 2016.

Pogba partira... reste à savoir quand