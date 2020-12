Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les feux sont au vert pour Lionel Messi !

Publié le 14 décembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Ciblé par le PSG qui souhaiterait le récupérer gratuitement l’été prochain, Lionel Messi semble plus que jamais décidé à quitter le FC Barcelone à en croire cette source proche.

Après que Neymar ait publiquement affiché son envie d’évoluer de nouveau aux côtés de Lionel Messi la saison prochaine, le PSG a logiquement été placé parmi les destinations les plus plausibles en cas de départ de La Pulga l’été prochain. Arrivant au terme de son contrat avec le FC Barcelone, Messi pourrait donc changer d’air gratuitement et choisir sa prochaine destination. D’ailleurs, à en croire une source proche du vestiaire du Barça interrogée par The Athletic, l’attaquant argentin serait déterminé à changer d’air…

« Tout indique qu’il va partir »