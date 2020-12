Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman reçoit un coup de pression pour son avenir !

Publié le 13 décembre 2020 à 15h00 par La rédaction

Candidat déclaré à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta est un grand fan du joueur qu’était Ronald Koeman, mais moins de l'entraîneur.

L’ancien président de Barcelone, à nouveau candidat après la démission de Josep Maria Bartomeu, a des idées bien précises pour l’avenir du club. Joan Laporta a récemment émis une nouvel opinion concernant le cas Lionel Messi. « Si j'étais lui, j’attendrais. Si Messi ne suit pas ? Nous trouverons d'autres moyens. Le Barça a une histoire et est une référence dans le monde du football » . Mais ce dossier n’est pas le seul que Laporta devra traiter s’il remporte l'élection le 24 janvier prochain. Ainsi, il en a dit plus sur l'entraîneur actuel, Ronald Koeman.

« La marge dont il dispose sera déterminée par les résultats »