Mercato - Barcelone : Koeman sait à quoi s'en tenir pour le recrutement hivernal !

Publié le 13 décembre 2020 à 1h30 par H.G.

Alors que Ronald Koeman souhaiterait que le FC Barcelone enregistre des arrivées cet hiver pour renforcer l’effectif, Joan Laporta estime que ce n’est pas le rôle de la direction transitoire actuelle du club catalan.

S’il souhaitait renouveler l’effectif du FC Barcelone l’été dernier, Ronald Koeman n’a pas pu mener sa mission à son terme. Et pour cause, s’il est parvenu à se séparer de certains cadres vieillissants, le Barça n’a pas réussi à tous les remplacer. Ainsi, le club catalan n’a plus de véritable avant-centre titulaire depuis le départ de Luis Suarez à l'Atlético de Madrid et ne peut que compter sur Martin Braithwaite dans ce rôle. Une situation qui ne satisfait pas l’entraîneur néerlandais, qui souhaiterait qu’un attaquant et qu’un défenseur central soient recrutés en janvier prochain. Seulement voilà, dans un contexte où l’élection présidentielle du FC Barcelone aura lieu le 24 janvier prochain, soit en plein coeur du mercato hivernal, Ronald Koeman risque de voir son souhait ne pas devenir réalité. En effet, aux yeux du candidat Joan Laporta, la fonction de la direction de transition actuelle présidée par Carles Tusquets n’est pas d’enregistrer l’arrivée de recrues, et ce d’autant plus vu les difficultés du Barça sur le plan financier.

« Ils ne peuvent pas recruter, ils ne peuvent pas augmenter la masse salariale »