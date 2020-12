Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Messi et Koeman, le Barça a un plan...

Publié le 13 décembre 2020 à 12h30 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone peine encore à convaincre depuis la démission de Josep Maria Bartomeu de la présidence, le candidat Jordi Farré a des idées bien précises pour relancer le club et en particulier concernant le capitaine Lionel Messi et l'entraîneur Jordi Farré.

La course à la présidence du FC Barcelone continue. Si le résultat de l’élection est prévu pour le 24 janvier prochain, les différents candidats continuent de défendre leurs arguments. Et une question est au coeur de tous les débats, quel sera l’avenir de Lionel Messi ? Chacun a son avis. Alors que Victor Font espère bien voir l’Argentin rester au club car « il veut continuer de gagner » , Joan Laporta est plus réservé sur l’avenir de Lionel Messi et préfère laisser le choix au sextuple Ballon d’Or. Seulement, Pour d’autres candidats, Lionel Messi ne doit en aucun cas être la pièce-maîtresse du nouveau projet…

« Leo Messi ne doit pas être l'axe central »

Pour Jordi Farré, également candidat à la présidence du Barça, l’avenir du club catalan ne passe pas uniquement par celui de Lionel Messi. « Je crois que nous avons une bonne équipe, et qu'il est nécessaire de créer une équipe dans laquelle Leo Messi ne doit pas être l'axe central où tout le poids tombe, mais plutôt la cerise sur le gâteau. La personne que nous avons engagée pour la gestion du sport pense que l'équipe a beaucoup de défauts, mais qu'il y a encore quelques détails à peaufiner, comme l'arrivée d'un défenseur central, d'un avant-centre et d'un arrière gauche. Je pense que nous avons suffisamment de personnel pour que l'année prochaine, en le retouchant, nous ayons une équipe gagnante » , a expliqué Jordi Farré dans un entretien accordé au média espagnol Sport . Pourtant, il souhaite aussi une prolongation de Lionel Messi. « J'espère et je m'attends à ce que ce soit le cas, et je peux presque vous le confirmer avec certitude » .

Ronald Koeman serait toujours l’homme de la situation !