Mercato - PSG : Dybala fait passer un message à Leonardo pour son avenir !

Publié le 14 décembre 2020 à 9h45 par La rédaction

Auteur d’un début de saison poussif sous les couleurs de la Juventus, Paulo Dybala pourrait être sur le départ etest une nouvelle fois annoncé sur les tablettes de plusieurs clubs, à l'instar du PSG. Après avoir retrouvé le chemin des filets ce dimanche, La Joya a fait le point sur sa situation et a rappelé son attachement à la Vieille Dame.

Depuis le début de la saison, Paulo Dybala est méconnaissable. D’abord positif au Coronavirus, puis malade, l’Argentin a connu une entame tronquée. Désormais pleinement disponible, La Joya peine à retrouver son niveau et ne s’accommoderait pas aux décisions tactiques d’Andrea Pirlo. Si l’on ajoute à cela des négociations pour une prolongation qui traînent en longueur, l'avenir de Paulo Dybala apparaît très incertain. Toujours à l’affût des belles opportunités, Le PSG serait toujours positionné sur le gaucher. Mais le principal intéressé ne semble pas prêt à faire ses valises. Buteur ce dimanche sur la pelouse du Genoa, le joueur a fait le point sur sa situation au micro de Sky Sport Italia .

« Ce serait bien que la vérité soit dite. (...) J’aime la Juve et je l’ai toujours dit »