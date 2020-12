Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane met les choses au clair pour son avenir !

Publié le 14 décembre 2020 à 14h00 par A.D.

En grand danger ces dernières semaines, Zinedine Zidane aurait déjà sauvé sa peau à plusieurs reprises cette saison. Comparé à un chat, qui a plusieurs vies, le coach du Real Madrid s'est livré sur son avenir.

Pour la deuxième fois cette saison, Zinedine Zidane a sorti la tête de l'eau. Alors que son début de saison était en dents de scie, le coach du Real Madrid aurait pu être évincé en cas de contre-performance face au Barça le 24 octobre. Toutefois, Zinedine Zidane et ses hommes ont fait le job lors du dernier Clasico au Camp Nou et se sont imposés (1-3). En grande difficulté dernièrement, l'entraineur français aurait été une nouvelle fois en sursis la semaine dernière. En effet, en cas d'élimination en Ligue des Champions, Zinedine Zidane risquait une nouvelle fois d'être licencié. Et là encore, le Ballon d'Or 98 s'est sauvé grâce à une victoire face au Borussia Mönchengladbach (2-0) et une qualification pour les huitièmes de finale de la C1.

«Je profite de chaque moment où je suis ici»