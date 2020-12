Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une incroyable menace se profile pour Thauvin !

Publié le 14 décembre 2020 à 13h30 par Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin pourrait quitter l'OM libre. Une situation qui ne manque pas d'interpeller plusieurs clubs européens à l'image de l'AC Milan. Les Rossoneri sont les plus chauds sur ce dossier, mais l'international français n'est pas suivi qu'en Europe.

L'avenir de Florian Thauvin va être le dossier brûlant de l'Olympique de Marseille dans les prochaines semaines. Et pour cause, le contrat de l'international français prend fin en juin prochain ce qui ne manque pas d'agiter le marché puisque plusieurs clubs tenteront de sauter sur cette opportunité. D'ailleurs, il y a quelques jours, André Villas-Boas ne manquait pas d'afficher son inquiétude à ce sujet. « Sa situation contractuelle n'aide pas. J'ai passé le message à la direction, on va voir ce qu'on peut faire, la meilleure décision à prendre. Mais il continue à être performant et important pour nous en Ligue 1. Ses performances en C1 sont à l'image de l'équipe. On parle beaucoup, on échange sur ses prestations », confiait-t-il en conférence de presse. Et pour cause, en plus des clubs européens, Florian Thauvin serait suivi au Moyen-Orient.

Al Aïn s'intéresse à Thauvin

En effet, selon les informations d' UEA Kick , Al Aïn s'intéresse à la situation de Florian Thauvin. Le club émirati dispose de moyens considérables et pourrait ainsi offrir un salaire conséquent à l'ailier de l'OM ainsi qu'une énorme prime à la signature. Par conséquent, d'un point de vue financier, peu de clubs sont en mesure de rivaliser avec Al Aïn, mais sur le plan sportif c'est bien différent. En effet, à 27 ans, l'international français peut espérer rejoindre un bon club européen, grâce à sa situation contractuelle, afin de disputer à nouveau la Ligue des Champions. Et surtout, si jamais Florian Thauvin s'engage avec Al Aïn, il hypothéquera clairement ses chances de retrouver une place en équipe de France, notamment en vue de la Coupe du monde au Qatar en 2022. Autrement dit, l'ancien joueur de Newcastle devra faire un choix entre l'aspect sportif et économique.

#اهتمام | العين مهتم بالتعاقد مع الدولي الفرنسي السابق فلوران توفان (27 عاماً) جناح مارسيليا الفرنسيلعب:12 | سجل: 5 | صنع: 6 pic.twitter.com/0QXWf0JZjZ — سدّد (@UAEkick) December 13, 2020

L'AC Milan resterait la piste la plus chaude