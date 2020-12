Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir de cette piste de Zidane déjà tracé ?

Publié le 14 décembre 2020 à 13h00 par La rédaction

Courtisé par de nombreux clubs, Dominik Szoboszlai fait partie des révélations de ce début de saison. Alors que Zinédine Zidane serait très intéressé, le Real Madrid serait devancé et le milieu hongrois devrait filer au RB Leipzig.

Dominik Szoboszlai l'a révélé lui-même : il changera de club en janvier. Et le milieu hongrois a l'embarras du choix. Le PSG avec Leonardo et le Real Madrid avec Zinédine Zidane seraient particulièrement intéressés par le profil du milieu offensif. Mais la concurrence est rude puisque le Bayern Munich, le RB Leipzig, le Milan AC et Arsenal seraient également de la partie pour récupérer l'actuel joueur du RB Salzburg. Alors qu'il survole le championnat autrichien avec 4 buts et 7 passes décisives, Dominik Szoboszlai a aussi qualifié la Hongrie pour le prochain Euro en délivrant son pays dans le temps additionnel du barrage contre l'Islande.

Szoboszlai à Leipzig pour 20M€