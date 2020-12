Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Zinedine Zidane répond à ses détracteurs !

Publié le 13 décembre 2020 à 10h00 par La rédaction mis à jour le 13 décembre 2020 à 10h03

Décriés depuis le début de la saison, Zinédine Zidane et le Real Madrid viennent d'enchaîner trois victoires de suite en une semaine et semblent enfin lancés. De quoi permettre à l'entraîneur de répondre aux critiques.

Mercredi, le Real Madrid était parvenu à arracher sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions grâce à sa victoire contre le Borussia Mönchengladbach (2-0). Ce samedi en Liga, les hommes de Zinédine Zidane sont également sortis vainqueurs du derby contre l’Atletico de Madrid (2-0), grâce à des réalisations de Casemiro et Oblak (contre son camp). Avec cette victoire, le Real Madrid revient à 3 points de la première place et semble enfin avoir trouvé son rythme de croisière, après des débuts plus que mitigés et une remise en question de l'entraîneur français.

« La critique fait partie du football et il faut la supporter »