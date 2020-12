Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : La défense s’organise autour d’Eden Hazard !

Publié le 9 décembre 2020 à 20h30 par Dan Marciano

Ancien joueur du FC Barcelone et partenaire en sélection d’Eden Hazard, Thomas Vermaelen est revenu sur la situation de son compatriote au Real Madrid. L’ancien joueur de Chelsea est, de nouveau, éloigné des terrains à cause d’une blessure à la cheville.

Recruté en juillet 2019 par le Real Madrid contre un chèque de 115M€, Eden Hazard n'a que trop rarement réussi à montrer le niveau aperçu lors de son passage à Chelsea. Arrivé à la Casa Blanca avec une légère surcharge pondérale, l’international belge a réussi à se défaire de ses kilos en trop, mais ne parvient pas à enchaîner avec le club espagnol. La faute à de nombreuses blessures. Positif au Covid-19 au début du mois de novembre, l’ailier gauche espérait retrouver au plus vite retrouver le chemin de la compétition et accumuler les minutes de jeu afin de faire taire les critiques sur son niveau. Mais de retour face à Villarreal le 21 novembre dernier, Eden Hazard a de nouveau été trahi par son corps. Victime d’une lésion à la cuisse droite lors de la rencontre face à Alavés le 28 novembre dernier, le joueur a été contraint de s’éloigner des terrains et ne sera pas présent dans le groupe de Zinédine Zidane pour affronter le Borussia Mönchengladbach ce mercredi.

« Il a du mal ces derniers temps et nous allons l'aider ».

Un nouveau coup dur pour le Real Madrid, mais surtout pour Eden Hazard, au cœur des interrogations en Espagne. En effet, plusieurs médias ont pointé du doigt l’hygiène de vie du joueur. Mais le médecin de la sélection belge a apporté une autre explication aux nombreuses blessures de l’ailier. « À Madrid, les attentes sont grandes. À l'extérieur, Eden donne l'impression d'être plutôt imperméable à la pression, mais personne n'échappe au stress. Cela peut avoir un impact sur les muscles. Eden veut toujours donner le meilleur. Là, je pense qu'il a dépassé la limite, qu'il pousse son corps un peu trop loin » avait indiqué Kris Van Crombrugge dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws . Mais Zinédine Zidane n’est pas du même avis. Présent en conférence de presse le 30 novembre dernier, l’entraîneur du Real Madrid avait défendu son joueur : « Si c’est une question de stress ? Non, Eden est très fort psychologiquement parlant. C'est juste une blessure de plus. Ce sont des choses qui se produisent dans de nombreuses équipes nous devons les endurer. Je n'ai aucun doute sur qui il est et ce qu'il veut accomplir ici. Il a du mal ces derniers temps et nous allons l'aider ».

« Il reviendra. Il est très positif »