Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Zidane monte au créneau pour Hazard !

Publié le 30 novembre 2020 à 21h00 par A.C.

Zinedine Zidane ne semble pas plus inquiet que ça pour Eden Hzarad, qui enchaine les blessures depuis son arrivée au Real Madrid.

Il devait être le joueur capable d’enfin combler le trou laissé par le départ de Cristiano Ronaldo, mais pour l’instant, Eden Hazard ne satisfait pas pleinement le Real Madrid. Le Belge enchaine en effet les blessure depuis son arrivée dans la capitale espagnole et certains médias pointent notamment du doigt son hygiène de vie. Le médecin de la sélection belge n’a pas forcément calmé les choses, lors d’un tout récent entretien accordé à Het Laatste Nieuws . « À Madrid, les attentes sont grandes. À l'extérieur, Eden donne l'impression d'être plutôt imperméable à la pression, mais personne n'échappe au stress. Cela peut avoir un impact sur les muscles » a expliqué Kris Van Crombrugge. « Eden veut toujours donner le meilleur. Là, je pense qu'il a dépassé la limite, qu'il pousse son corps un peu trop loin ».

« Nous allons aider Eden Hazard »