Real Madrid - Malaise : Un nouveau coup dur pour Eden Hazard ? La réponse de Zidane !

Publié le 29 novembre 2020 à 9h00 par La rédaction

Alors qu'Eden Hazard est de nouveau sorti sur blessure ce samedi lors de la défaite du Real Madrid contre Alavés, Zinedine Zidane s'attend à une blessure sans gravité selon les dernières indications de l'attaquant belge.

La carrière d'Eden Hazard au Real Madrid a potentiellement pris un nouveau tournant ce samedi. Presque un mois jour pour jour après son retour sur les terrains à la suite d'une blessure musculaire qui lui avait fait manquer l'ensemble du début de saison des Merengue, l'international belge a de nouveau été contraint de céder sa place sur blessure contre Alavés, au bout de 28 minutes de jeu. Déjà écarté des terrains plusieurs mois la saison passée en raison notamment d'un pépin au pied, Eden Hazard a désormais manqué plus de matchs qu'il n'en a joué au Real Madrid. Une situation qui a de quoi inquiéter compte tenu du montant colossal déboursé par Florentino Perez pour s'attacher les services de l'attaquant de 29 ans lors de l'été 2019. Toutefois, Zinedine ZIdane espère que l'international belge pourra faire son retour au plus vite, et qu'il ne s'agit pas d'une blessure musculaire.

« Je crois et j'espère que c'était un simple coup »