Real Madrid - Malaise : Le clan Hazard lance un avertissement !

Publié le 10 novembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Ne se distinguant pas pour sa régularité depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard est sur la voie de la rédemption pour son frère.

Depuis son transfert au Real Madrid, Eden Hazard multiplie les allers-retours à l’infirmerie en raison de diverses blessures. Le 31 octobre dernier, grâce à un but inscrit face à Huesca (4-1), l’international belge a étalé toute sa classe par le biais de cette réalisation. Néanmoins, l’international belge n’a pas pu prendre part à la dernière rencontre face à Valence pour avoir contracté le Covid-19. De quoi permettre aux socios du Real Madrid de continuer à s’impatienter avec celui qui a été la recrue phare de l’été 2019 du club merengue. Frère du numéro 7 du Real Madrid, Thorgan Hazard est monté au créneau en faisant état de sa malchance.

« A son retour, tout ira bien »