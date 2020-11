Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Cette énorme inquiétude affichée pour l’état d’Eden Hazard !

Publié le 30 novembre 2020 à 1h00 par La rédaction

De retour depuis un mois, Eden Hazard est, à nouveau, sorti sur blessure contre Alaves. Et son état de santé ne rassure pas la direction du Real Madrid.

Les blessures s'enchaînent bien plus que les matches pour Eden Hazard. Arrivé au Real Madrid à l'été 2019, l'international belge n'a pu s'imposer dans l'effectif de Zinédine Zidane. Ce n'est pas la faute à un manque de confiance de son entraîneur, mais plutôt d'un physique qui ne suit pas le brillant ailier. Depuis son transfert, le joueur de 29 ans a déjà raté une trentaine de matches à cause de sept pépins physiques. Et une énième blessure pourrait s'ajouter à la liste. Après son retour contre le Borussia Mönchengladbach fin octobre, Eden Hazard disputait sa septième rencontre contre Alaves, ce samedi.

« Eden Hazard ressent des douleurs, et ce n'est pas une bonne nouvelle... »