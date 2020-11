Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Zinedine Zidane retient son souffle pour Eden Hazard !

Publié le 29 novembre 2020 à 15h00 par H.G.

Alors qu’Eden Hazard est sorti sur blessure ce samedi face au Deportivo Alavés, l’inquiétude serait de mise au sien du Real Madrid en attendant les résultats de ses examens pour savoir de quoi souffre précisément l’international belge.

« Eden, je crois et j'espère que c'était un simple coup. C'est ce qu'il nous a dit. Qu'il s'agit juste d'un coup, que ce n'est pas musculaire », a expliqué Zinedine Zidane en conférence de presse ce samedi soir. Ce faisant, le technicien du Real Madrid a tenu à se montrer rassurant quant à l’état physique d’Eden Hazard, sorti sur blessure à la 28e minute face au Deportivo Alavés (défaite 2-1 des Madrilènes à domicile). Il faut dire que depuis son arrivé chez les Merengue à l’été 2019, l’ancien joueur de Chelsea a fréquemment été absent pour cause de blessure, et Zinedine Zidane espérait enfin compter sur lui depuis son retour à la compétition dernièrement. Seulement voilà, le Real Madrid serait à l'heure actuelle toujours inquiet pour Eden Hazard.

Réponse dans les prochaines heures pour la blessure d’Eden Hazard !