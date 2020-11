Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Eden Hazard, le nouveau Gareth Bale ?

Publié le 29 novembre 2020 à 13h30 par Hugo Kucharski

Trop souvent blessé pour avoir un réel impact au Real Madrid, Eden Hazard ne semble pas sortir la tête de l’eau chez les Merengue. Et la comparaison avec Gareth Bale semble plus que jamais se justifier, ce qui inquiète du côté de l’Espagne…

Nouveau coup dur pour Eden Hazard. Lors de la défaite du Real Madrid face à Alavés ce samedi (2-1), l’international belge a dû quitter ses partenaires vers la 30e minute de jeu, visiblement gêné par une blessure musculaire à la cuisse. Si le diagnostic final et la durée de son indisponibilité,n’ont pas encore été communiqués, cette blessure semble être un véritable coup de massue pour l’ailier des Merengue , qui avait l’air de retrouver de bonnes sensations depuis sa dernière blessure. Cependant, désormais, les chiffres de Hazard à la Casa Blanca sont plus qu’inquiétants, et le comparatif avec un certain Gareth Bale semble désormais plus que justifié…

8 blessures en 1 an et demi !

Ainsi, comme révélé par AS , Eden Hazard n’a pas été très souvent sur la pelouse avec le maillot du Real Madrid. En effet, l’international belge a connu, ce samedi, sa 8e blessure en un an et demi sous le maillot merengue. A titre de comparaison, lors de son passage de 7 ans à Chelsea, il n’a été blessé qu’à 12 reprises. De quoi inquiéter les dirigeants madrilènes, qui ont investi pas moins de 115M€ pour l’attirer. Depuis son arrivée, Hazard a disputé moins d’un tiers des minutes possibles sous le maillot madrilène. Des chiffres qui évoquent les déboires physiques d’un certain Gareth Bale, qui a lui aussi posé problème de ce point de vue pendant de nombreuses années à Madrid, avec pas moins de 24 blessures en 7 ans chez les Merengue . Par ailleurs, la question de la condition physique d’Eden Hazard serait devenue réellement taboue du côté de la Casa Blanca . Malgré ces éléments, Zinedine Zidane semble vouloir rester optimiste après cette nouvelle blessure…

« Je crois et j’espère que c’était un simple coup »