Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Le nouveau mea culpa de Zinedine Zidane !

Publié le 29 novembre 2020 à 10h30 par La rédaction

Battu pour la troisième fois en dix journées de championnat ce samedi par Alavés (1-2), le Real Madrid est au plus mal. Son entraîneur, Zinedine Zidane, en assume les conséquences.

Après Cadix et Valence, le Real Madrid est de nouveau tombé en Liga, cette fois contre Alavés (1-2). Si Casemiro a sauvé l’honneur de Merengue en fin de match, la différence avait déjà été faite auparavant grâce à des buts de Lucas Perez et Joselu. Provisoirement 4e du championnat espagnol, l’équipe de Zinédine Zidane n’a plus gagné depuis 3 rencontres mais a déjà le regard tourné vers la Ligue des Champions pour renouer avec le succès. Le Real Madrid se déplace au Shakhtar Donetsk ce mardi et Zidane pourrait bien y jouer très gros.

« Je suis le responsable de tout cela »