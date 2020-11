Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après le Real Madrid, Aréola a eu un dilemme cornélien

Publié le 29 novembre 2020 à 5h45 par Th.B.

Alphonse Aréola ne semble plus faire partie des plans de Leonardo d’où son prêt au Real Madrid déjà à l’été 2019. Son avenir au PSG étant compromis, le champion du monde a dû choisir entre Fulham et des offres plus prestigieuses.

Inutile de dire qu’Alphonse Aréola n’entrait pas dans les plans de Leonardo. Au retour du Brésilien à la tête de la direction sportive du PSG en juin 2019, le champion du monde a vu son statut être totalement remis en cause et son départ s’est ficelé les semaines passant jusqu’à devenir officiel courant août via un prêt au Real Madrid. À son retour de prêt cet été, Aréola avait un choix à faire : s’engager dans un grand club et ne pas avoir la possibilité de jouer chaque week-end ou repartir de plus bas en signant à Fulham : le choix a été vite fait.

« J’ai eu des opportunités certes, du même calibre oui, mais j’avais besoin que ce soit clair »