Mercato - PSG : Rennes, Navas… Les vérités d’Aréola sur son départ !

Publié le 28 novembre 2020 à 21h45 par Th.B.

Prêté à Fulham, Alphonse Aréola aurait pu s’engager à Rennes, mais le discours du club rennais n’aurait pas été assez clair alors qu’un retour au PSG n’était pas envisageable en raison de la présence de Keylor Navas.

À l’été 2019, Alphonse Aréola était prêté au Real Madrid où il n’a pas vraiment su apporter une concurrence féroce à Thibaut Courtois. Alors qu’aucune option d’achat n’avait été incluse lors de l’accord convenu entre le PSG et le Real Madrid, le champion du monde est naturellement revenu au Paris Saint-Germain qu’il a quitté au début du mois de septembre après qu’un terrain d’entente ait été trouvé pour un nouveau prêt avec Fulham. Et alors qu’il aurait pu revenir au PSG en tant que numéro deux ou s’engager au Stade Rennais, Aréola a livré les raisons de son choix de signer au sein du club londonien au micro de Canal+.

Aréola confirme des discussions avec Rennes, mais…