Mercato - PSG : Alphonse Areola valide son départ du PSG !

Publié le 22 novembre 2020 à 22h45 par B.C.

Prêté cette saison par le PSG à Fulham, Alphonse Areola s’est réjoui de son choix.

Après une année dans l’ombre de Thibaut Courtois au Real Madrid, Alphonse Areola a retrouvé le PSG cet été, mais cela a été de courte durée. L’international français ne rentrait pas dans les plans de son club formateur, préférant conserver Sergio Rico comme doublure à Keylor Navas, et a dû se trouver une nouvelle destination. Désireux de découvrir la Premier League, Alphonse Areola a donc pris la direction de Fulham pour un nouveau prêt d’une saison assorti d’une option d’achat. Désormais titulaire, le portier de 27 ans ne regrette pas son choix comme il l’a expliqué sur les médias de son club.

« Heureux d’être là »