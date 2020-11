Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'aveu de cette pépite qui a quitté le club !

Publié le 29 novembre 2020 à 3h15 par A.M.

En janvier 2019, Yacine Adli a quitté le PSG pour rejoindre les Girondins de Bordeaux pour 5,5M€. Un choix qu'il justifie.

Comme de nombreux jeunes joueurs formé au Paris Saint-Germain, Yacine Adli a décidé de quitter la capitale afin d'avoir sa chance en professionnel. Ainsi, afin d'obtenir du temps de jeu, le milieu de terrain s'est engagé en janvier 2019 avec les Girondins de Bordeaux qui ont déboursé 5,5M€ pour l'attirer. Un choix qui a parfois été remis en cause, mais Yacine Adli justifie son départ du PSG.

«Quand moi j’arrive en pro au PSG à 17 ans, je ne suis pas du tout prêt»