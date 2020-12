Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Critiques, résultats… Sergio Ramos a pris la parole !

Alors que le Real Madrid traverse une première partie de saison plus que délicate, Sergio Ramos aurait pris la parole en interne pour remobiliser ses coéquipiers.

Le moins que l’on puisse dire est que le Real Madrid est loin de se montrer convaincant en cette première partie de saison. Et pour cause, l’écurie entraînée par Zinedine Zidane est à la peine en Ligue des Champions en n'occupant que la troisième place de son groupe B, derrière le Chakhtar Donetsk et le Borussia Mönchengladbach. De plus, le Real Madrid ne réalise pas des performances reluisantes en Liga depuis le coup d’envoi de l’exercice 2020/2021 malgré sa troisième place au classement. Ainsi, le club de la capitale espagnole fait l’objet de nombreuses critiques, et ce contexte n’est pas idéal pour les joueurs dans la mesure où ceux-ci disputent trois matchs cruciaux en une semaine.

« C’est le Real Madrid messieurs, et nous sommes passés par bien pire »