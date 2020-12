Foot - Mercato - Bayern Munich

Mercato : Le Bayern ne veut pas lâcher Coman !

Publié le 14 décembre 2020 à 14h50 par La rédaction mis à jour le 14 décembre 2020 à 14h51

Malgré l'intérêt de Manchester United, le Bayern Munich n'a absolument pas l'intention de lâcher Kingsley Coman comme l'explique Karl-Heinz Rummenigge.